原住民文化創意產業聚落 3新銳設計師進駐
「台東縣原住民文化創意產業聚落」去年底揭牌啟用，謝聖華、莊志豪、潘子甦3位新銳設計師今天上午率先進駐，台東縣縣政府提供高科技儀器，讓這些設計家新銳利用不同媒材盡情發揮創意，希望將來達到縣府、設計師、部落三贏。
台東縣原住民文化創意產業聚落去年底由副總統陳建仁親臨揭牌，縣府也徵選卑南族莊志豪、排灣與阿美族野愛．巴杜納洞、排灣族謝聖華、阿美族高綵霜、卑南族潘子甦等5位新銳設計師，及布拉瑞揚舞團進駐。
今天上午， 擅於將部落圖案及故事運用在設計中的莊志豪、擅長結合原住民生活美學融入空間設計的謝聖華，及纖維編織專長的卑南族潘子甦率先進駐。
28歲的潘子甦，台南藝術大學研究所畢業，年紀最輕，她說，創作的過程中，應以文化為基礎，期許自己回到家鄉創作、能更認識部落文化，並紀錄下卑南族傳統工藝影音。
原住民族行政處長吳慧琴表示，縣府斥資500多萬元，在園區內提供雷射雕刻機、3D列印機、電腦刺繡、電腦織布機等高科技儀器，後續還有近千萬元的硬體設備，讓設計師無顧慮地發揮創意，而設計師也會提出回饋部落的計畫，達到三贏局面。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。