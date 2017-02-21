原住民文化創意產業聚落 3新銳設計師進駐

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謝聖華（左起）、莊志豪、潘子甦3位新稅設計師進駐原住民文化創意產業聚落，今天舉辦進駐茶會。（莊哲權攝）

「台東縣原住民文化創意產業聚落」去年底揭牌啟用，謝聖華、莊志豪、潘子甦3位新銳設計師今天上午率先進駐，台東縣縣政府提供高科技儀器，讓這些設計家新銳利用不同媒材盡情發揮創意，希望將來達到縣府、設計師、部落三贏。

台東縣原住民文化創意產業聚落去年底由副總統陳建仁親臨揭牌，縣府也徵選卑南族莊志豪、排灣與阿美族野愛．巴杜納洞、排灣族謝聖華、阿美族高綵霜、卑南族潘子甦等5位新銳設計師，及布拉瑞揚舞團進駐。

今天上午， 擅於將部落圖案及故事運用在設計中的莊志豪、擅長結合原住民生活美學融入空間設計的謝聖華，及纖維編織專長的卑南族潘子甦率先進駐。

28歲的潘子甦，台南藝術大學研究所畢業，年紀最輕，她說，創作的過程中，應以文化為基礎，期許自己回到家鄉創作、能更認識部落文化，並紀錄下卑南族傳統工藝影音。

原住民族行政處長吳慧琴表示，縣府斥資500多萬元，在園區內提供雷射雕刻機、3D列印機、電腦刺繡、電腦織布機等高科技儀器，後續還有近千萬元的硬體設備，讓設計師無顧慮地發揮創意，而設計師也會提出回饋部落的計畫，達到三贏局面。

(中時)