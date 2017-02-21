水情緊張! 下月起北部3縣市第1階段限水

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桃園市石門水庫水情持續不佳，水利署開會決定3月1日起桃園、板新、新竹地區水情燈號自3月1日起轉為「黃燈」，並實施第1階段限水

由於降雨不如預期，經濟部下午召開水情會議，決議自下月1日起新北市板新、林口、桃園及新竹三縣市開始實施第一階段限水(夜間減壓)，其他苗栗、台中、嘉義及台南自後天起，水情燈號也從正常藍燈上調為稍緊綠燈。

新北板新、林口、桃園及新竹水情燈號轉為第一階段限水黃燈後，台灣自來水公司將於離峰時段(晚上11點到清晨5點)夜間減壓供水5%，在高地或郊區用戶會感到水壓減弱。同時水情會議也決定行政機關及國營事業噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非緊急用水停止。

而苗栗、台中、嘉義及台南也進入綠燈後，加上高雄，共有五縣市水情為稍緊狀態，新北板新、桃園、新竹三縣市則為第一階段限水。

由於去年12月開始降雨日數就偏少，各地區水庫蓄水不斷下降，水利署乃於今日召開旱災緊急應變工作小組會議，邀集中央氣象局、農委會、農田水利會、台灣自來水公司及地方政府共同研商對策。

水利署指出，除實施水情緊縮政策外，也持續採取水庫放水總量管制、跨區域供水調度、農業節水灌溉及人工增雨作業，儘量蓄存水庫水量。同時協調農委會於桃園、石門、新竹、苗栗、台中水利會灌區，放寬農民得於今年申報兩期稻作休耕補貼，並延長休耕申報期限至3月15日，以減低農業用水用量。

(中時)