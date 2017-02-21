中華隊得分及開轟 ELEVEN SPORTS捐1萬
ELEVEN SPORTS將在3月陸續於有線電視系統上架，世界棒球經典賽事確定可以在電視上看得到，同時ELEVEN SPORTS也以實際行為支持台灣棒球，將中華健兒在經典賽的表現轉化為捐款，提供給原住民棒球發展協會。
第4屆經典賽由ELEVEN SPORTS取得台灣區轉播代理權，中華隊首輪將在韓國高尺巨蛋對戰以色列、韓國、荷蘭，爭取晉級第2輪機會，包括中華隊賽事在內，今年經典賽合計39場賽事，球迷都可以透過電視及數位多平台收看。
不只轉播球賽，ELEVEN SPORTS也以實際行動為台灣棒球盡一份心力，今天(21日)舉行開播記者會上，台灣區總經理康小玲宣布，屆時中華隊出征經典賽，只要得1分就捐出1萬元現金，若有中華隊球員擊出全壘打再加碼1萬元現金。
屆時透過OTT平台收看經典賽的用戶，ELEVEN SPORTS將提撥前2個月訂閱月費，捐款金額將全數提供捐給原棒協，及年底由原棒協所舉辦的關懷盃三級棒球賽事。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊、經典賽、ELEVEN SPORTS
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