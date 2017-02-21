高市向陽單親家園啟用 可住23戶
高雄市政府向台電承租閒置的五甲國宅台電宿舍，改建為社會局「向陽單親家園」，更新內部管線、增添設備，以每月4000元租給獨力撫養18歲以下孩子的單親媽媽，可提供23戶入住，設備齊全，提著行李就能進住；副市長許銘春21日前往視察，對新穎明亮的環境忍不住讚嘆說「比首長宿舍還漂亮！」
位於鳳山區的「向陽單親家園」，閒置時老舊破損不堪，經市府經都發局整修後，社會局運用公彩基金修繕充實設施設備，提供床組、客廳桌椅、脫水機、電冰箱、冷氣機等基本家電及家具，目前已有16戶申請入住，還有7戶名額。
向陽家園每戶15坪2房2廳，鄰近衛武營公園、忠孝國小、忠孝國中及鳳新高中，生活機能非常好。
許銘春說，單親家園提供給高市獨自監護扶養18歲以下子女的單親媽媽申請入住，居住期限最長2年，高貴不貴的溫馨家園，有助於減輕單親家庭經濟壓力，是單親媽媽的福音。
家園外觀採用橘、紅、綠等明亮色彩，在內部設計上更是處處用心，如開放式廚房，讓媽媽煮飯時，可以就近看到在餐桌上寫功課的孩子；另陽台加裝兒童安全防墜的隱形鐵窗，具美觀及安全功能、廚房又裝氣密窗、浴室採乾濕分離；許銘春形容「有地中海的感覺」。
社會局長姚雨靜說，家園可以讓獨力撫養孩子的單親媽媽有個棲身之處，協助她們暫時度過難關。
社會局結合民間團體公私協力合作推展「單親家園」，目前有4處分別為翠華母子家園、翠華親子家園、山明母子家園及向陽家園，其中翠華親子家園為全國唯一的單親爸爸家園；目前尚有戶數可申請入住，洽詢電話：07─7191450（向陽家園）、07─5880013（翠華及山明家園）。
(中時)
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