曾被拍油光腫臉 張根碩爆瘦V臉帥回來了

張根碩去年7月在機場被拍到腫臉照。（圖／取材自韓網mydaily）

張根碩去年11月到澳門參加影展，臉蛋仍有些腫。（圖／達志影像）

張根碩暴風瘦身，V字臉重現。（圖／取材自張根碩微博）

花美男韓星張根碩2009年因演出《原來是美男》人氣暴漲，除了演戲外，他也發行過專輯，能演能唱吸引大批粉絲支持，不過，去年7月他在機場卻被拍到腫態，和以往精緻容貌有落差，震驚大家，而近日他已瘦回尖V帥臉，再次驚豔眾人。

張根碩去年7月在機場被捕捉腫了一圈的發福樣，讓眾網友驚呼認不出，而同年11月，他以宣傳大使的身分出席第一屆澳門國際影展，當時臉蛋仍可看的出有點腫，但僅僅過了2個月，張根碩已經消瘦許多。他今（21日）分享運動認證照，不但臉已成功瘦回V臉尖下巴，穿短褲露出的一雙腿也相當纖細，粉絲見男神瘦回花美男的模樣，感動大讚「好勵志」、「只要歐巴有毅力，沒有做不到的」，更笑稱他只是胖著玩玩的，在網上掀起熱烈討論。

(中時電子報)