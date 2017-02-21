感染H5N2 雲林縣再撲殺2萬4000隻仿土雞

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日前忙著出雞的大戶這幾天也發生雞隻異常死亡，今天遭撲殺兩萬四千隻仿土雞，圖為日前工人忙著出雞。（周麗蘭攝）

雲林縣一戶養十萬隻雞的大戶傳出雞隻感染禽流感，養禽戶不捨可能全數撲殺血本無歸，不過檢驗結果出爐，只有2萬4000隻紅羽土雞感染H5N2，今天執行撲殺，其餘5萬隻土雞是低病原性病毒。

五萬隻土雞日前死亡異常，原預定明天撲殺，不過檢驗報告出爐，是感染低病原病毒，逃過撲殺命運。

雲林縣動植物防疫所表示，明天將再撲殺東勢鄉1萬4000隻紅羽土雞，以及口湖鄉的鵝。

(中時)