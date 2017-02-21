翁啟惠淚求解除出境限制 士林地院今駁回聲請

前中央研究院院長翁啟惠、浩鼎公司董事長張念慈涉犯貪污、內線交易罪遭起訴後，兩人均以從事學術研究為由，限制出境將影響臺灣學術地位，向士林地方法院聲請解除境管，解除境管後才能出國參加國際會議，士林地院今做出裁定，駁回2人請求，維持限制出境、出海。

裁定書指出，檢察官自去年4月21日限制2人出境，期間翁、張曾以繳交保證金方式出國數次，辯護人稱，兩人都如期返國，並沒有逃亡的事實，但合議庭認為，仍無法確保之後不會棄保潛逃。

另外，辯護人主張翁出境演講可提升台灣國際學術地位，但合議庭認為，可透過發表書面論文、研究成果等方式提升台灣能見度，並不一定要親自出席，況且，翁、張兩人都具有雙重國籍，國外又有置產，出境後有可能長期滯留境外。

(集團連線報導)