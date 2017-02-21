專業教練加持 屏東高泰國中運動會獲佳績
屏東縣中小學聯合運動會剛落幕，高泰國中獲得國中女子組田徑總冠軍，創下歷年來最佳成績。高泰國中去年首度進用專任運動教練，發展棒球、田徑、撞球、劍道4大專項，有了教練帶領，學生也更加努力練習，終於獲得好成績。
高泰國中在這次聯運中共抱回17項面獎牌，其中競走是強項，5000公尺競走比賽男、女組皆包辦了前2名；男子組冠軍洪毅銘和女子組冠軍李佳晏更是打破大會紀錄，非常不容易。另外李福群和邱冠雅分別獲得男、女組亞軍，潘靜怡則獲得國女組1500公尺徑賽冠軍。
去年高泰國中在全縣運動會獲得國中女子組田徑總錦標第3名，是學校歷年來最佳績；今年更上層樓，奪得國中女子組田徑總冠軍。校長印永生說，去年學校配合縣府的三級五區體育運動政策，進用首批專任教練，初步獲得訓練效益。
教練傅建文專攻三鐵，曾為亞青盃國手，訓練過程中，特別重視選手品格與態度，要求生活教育和紀律。為了讓選手有更強適應力，他還帶選手遠赴琉球、霧台、潮州等地進行團隊移地訓練。
有了教練帶領和教導，學生們更加認真，假日會主動到校自主練習；因團隊一起行動，大家的默契更好，也更懂得合作，對運動也更加有興趣。這次抱回冠軍，全校師生都非常開心。
(中時)
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