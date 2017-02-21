點亮彰化 彰縣府招募第一屆青年諮詢委員
彰化縣政府將成立彰化縣青年諮詢委員會，並公開遴選第1屆委員，未來預計將每季開一次會議，廣納青年建言，年齡介於16歲至40歲熱心公共事務之在學生或社會青年，可踴躍向計劃處研究發展科報名。
計畫處長陳坤佐指出，透過年度施政滿意度調查發現，青年相關議題需要投入更多資源了解其需求，因此除了打造更多暢通的溝通平台，縣長魏明谷更希望透過面對面的溝通，了解年輕一輩的想法與意見，作為施政與政策改善之參考。
第一屆彰化縣青年諮詢委員會，將由彰化縣長擔任召集人，提供青年政策建言平台，培養青年公共參與能力，促進青年關心議題發展及推動其他青年相關事務。即日起至106年3月10日止截止報名，將遴選出23至25名委員。
(中時)
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