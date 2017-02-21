日網購大廠職員從台灣運毒 東京落網

我要評比

日本「產經新聞」等媒體報導，1名39歲任職於網路購物大廠「樂天」的男職員從台灣走私毒品，昨天在東京羽田機場安檢時被查獲，以現行犯身分當場被逮捕。

日本警視廳組織犯罪對策第5課表示，任職於樂天公司的(火田)中邦夫（住址是東京都多摩市）昨天將安非他命藏在長褲褲緣等處，從台灣搭機抵達東京羽田機場在檢查行李時被查獲。

毒品分裝成小袋約0.77公克的毒品藏褲緣內，另外約118.13公克藏在後背包內。(火田)中是在樂天公司旅遊業部門任職，常利用週末假日進出台灣。這9年來進出達143次。他接受尿檢，被查出有毒品反應。

此外，警方從他住家查獲20支玻璃管、空的分裝袋達100個以上，警方懷疑他是販毒者，正在追查他販售的對象。1060221

(中央社)