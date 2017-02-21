日網購大廠職員從台灣運毒 東京落網
日本「產經新聞」等媒體報導，1名39歲任職於網路購物大廠「樂天」的男職員從台灣走私毒品，昨天在東京羽田機場安檢時被查獲，以現行犯身分當場被逮捕。
日本警視廳組織犯罪對策第5課表示，任職於樂天公司的(火田)中邦夫（住址是東京都多摩市）昨天將安非他命藏在長褲褲緣等處，從台灣搭機抵達東京羽田機場在檢查行李時被查獲。
毒品分裝成小袋約0.77公克的毒品藏褲緣內，另外約118.13公克藏在後背包內。(火田)中是在樂天公司旅遊業部門任職，常利用週末假日進出台灣。這9年來進出達143次。他接受尿檢，被查出有毒品反應。
此外，警方從他住家查獲20支玻璃管、空的分裝袋達100個以上，警方懷疑他是販毒者，正在追查他販售的對象。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。