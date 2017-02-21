寶萊塢女星被性侵案 疑因影業競爭

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印度寶萊塢當紅女星在印度南部克勒拉省（Kerala）遭歹徒綁架性侵案，警方初步調查確認女星前司機是主嫌，案件背後疑與當地影業競爭有關。

「印度快報」（India Express）報導，根據警方調查，被害寶萊塢當紅女星前司機蘇尼（Sunil Kumaraka Pulsar Suni）為首的7名嫌犯，涉嫌於17日晚間10時許攔截哈瓦娜座車，其中2人趁機強行進入車中挾持女星並多次性侵，還拍攝不雅照片和影片，約控制女星2小時後離去。

被害寶萊塢女星在獲得自由後逃到一名導演家，然後報警。

當地警方表示，經目擊證人指證後，警方立刻逮捕蘇尼和另一名嫌犯，並持續追捕其他在逃4名嫌犯。

印度「亞洲網路新聞」台（Asianet News）昨天曝光主嫌被警方逮捕及主嫌照片的畫面。

根據警方透露，過去曾與被害女星工作多年的克勒拉省特里蘇爾（Thrissur）縣喀拉蒂鎮人馬丁（Martin），被懷疑是背後主導這起挾持性侵女星案的主使人。

據悉，這起案件與當地影業競爭有關，因被害女星與某一影業集團沒有往來，對方因而多次介入、破壞她獲邀演出角色的機會。警方已把相關線索納入調查，準備了解此案是否是計畫性犯罪。1060221

(中央社)