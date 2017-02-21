暫停進口北韓煤炭 陸：履行國際義務

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中國大陸官方上週宣布暫停自北韓進口煤炭。中國大陸外交部發言人耿爽今天說，陸方自北韓進口煤炭已接近聯合國安理會制裁北韓決議規定的限制金額，暫停進口是為履行國際義務。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，據官網問答實錄，耿爽表示，北韓擁核問題根源在於北韓與美國矛盾。中國大陸一貫支持北韓和美國等有關方面能加強對話溝通，增進相互了解，尋找解決問題的辦法。

他說，在當前形勢下，中國大陸希望有關各方能更多進行這方面的嘗試和努力，共同為朝鮮半島和平穩定以及妥善解決北韓擁核問題發揮建設性作用。

北韓12日試射一枚新型中長程彈道飛彈，北韓領導人金正恩兄長金正男13日在馬來西亞遇刺身亡。在外界猜測這兩次事件可能激怒北京的情況下，中國大陸商務部與海關總署18日宣布本年度暫停進口北韓原產煤炭。

耿爽指出，聯合國安全理事會第2321號決議對2016年12月和2017年北韓煤炭出口規定明確的數量和金額限制。

他說，據陸方統計，中國大陸自北韓進口煤炭已接近上述決議規定的限制金額，相關部門公告暫停本年度進口北韓原產煤炭，是陸方為執行決議有關規定採取的行動，目的是履行國際義務，也符合中國大陸相關法律規定。

耿爽表示，「這一行動體現了中方在朝核（北韓擁核）問題上的負責任態度和執行安理會決議的誠意。」

面對媒體追問陸方此舉是否與北韓試射飛彈與金正男遇害等近期事件有關，耿爽僅說，中國大陸暫停進口北韓煤炭是為「全面有效地」執行聯合國安理會涉及北韓的決議。1060221

(中央社)