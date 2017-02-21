國民黨勞資3度協商 達部分共識
國民黨產遭凍結，北市勞動局今天召開第3次強制協商，勞資雙方針對工會訴求，達成部分共識，但雙方4月11日還要再次進行協商。
第3次強制協商會議歷時2.5小時，國民黨勞資雙方依舊各派5名代表出席，勞動局勞資關係科長梁蒼淇說，協商過程平和，資方同意退休金、資遣費及各項獎金造冊後給付，他表示，由於造冊需要一些時間，所以第4次協商排在4月進行。
各項獎金包括年終獎金、考績獎金、臨時考績獎金、特別休假工資、中秋及春節工作獎金、教育及喪葬補助費、互助金等，梁蒼淇說，勞動局將於4月11日檢視資方提供的相關清冊。
國民黨因黨產遭凍結，從去年11月起連續2個月只發半薪，並決議資遣738名員工，引發國民黨基層員工強烈抗議，北市勞動局介入，強制要求雙方協商，第1次、第2次雙方在資遣費部分談不攏，今天進行第3次協商。1060221
(中央社)
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