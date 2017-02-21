樂天挺THAAD 陸官媒：離中國遠點

我要評比

對於南韓樂天集團挺美韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD），大陸官媒今天高調批評，指樂天直接為部署THAAD效勞、損害中國大陸的利益，就應當「離中國遠一點」。

大陸環球時報今天發表「樂天既挺『薩德』，就請離中國遠點吧」的社評，宣稱中國大陸社會讓樂天為支持部署「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德反導彈系統）付出代價的決心將是堅定的。

報導指出，樂天集團計劃2月底在理事會上簽署協議，同意將其在星州郡的一塊高爾夫球場與南韓軍方在首爾附近京畿道南楊州市的一塊國有土地交換，作為THAAD的營地。

這項消息引發中國大陸網民強烈回應，很多人表示今後不再去樂天消費。

南韓樂天集團的天貓旗艦店已在1月熄燈，形同撤出中國大陸網購市場。

環時之前報導，樂天在中國大陸有超過100家超市，5家百貨商店，目前正在建設工廠和樂天世界大型購物中心。樂天集團在首爾的樂天免稅店主要鎖定陸客，陸客消費占營業額的70%。1060221

(中央社)