里長與戶所三方協助 老榮民骨灰落葉歸根回大陸故土

80歲朱姓單身老榮民往生，大陸親屬想迎回骨灰，卻因為戶籍資料的「出生別」不符而受阻，經左營、前鎮戶政所及里長攜手合作，終於完成法定程序，骨灰得以落葉歸根，帶回大陸江蘇故土。

民國卅八年隨國民政府來台的朱姓老榮民，在六十兵工廠工作退役後，住在左營區，去年往生後，大陸親屬想迎回骨灰，卻因為在兩岸的戶籍「出生別」登記資料不同而影響手續的進行。

正當親屬不知如何是好時，透過網路請長期幫往生老榮民送骨灰回大陸的達人、左營區祥和里長劉德文出面協助，並由左營戶政所主任蘇麗清將此案轉介給朱伯伯戶籍所在的前鎮區戶政所，案件才露出曙光。

民政局指出問題癥結點在於出生別，依規定朱伯伯的親屬必須先取得大陸公證處證明他在家中確實排行「三男」的證明書後，再經過海基會驗證，才能憑這些證明文件到前鎮戶政所將朱伯伯的「出生別」由台灣戶籍上的「長男」更正為大陸戶籍上的「三男」。

經三方共努力，才完成戶籍資料的更正比對，讓劉德文里長幫忙將骨灰送回大陸江蘇老家長眠故土，完成了朱伯伯的心願。

(中時)