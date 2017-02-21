6歲小童腹、背肌噴湧 網瘋傳：根本李小龍投胎

日本男童Ryusei年僅6歲，身高雖然嬌小，但身材已經是武術家等級，腹、肩、背、胸肌無不噴湧，被讚是李小龍再世。(取材自Ryusei IG)

被美國《時代週刊》評為「20世紀最重要100人」之一、聲明震驚全世界的功夫巨星李小龍，自1973年猝逝至今，已過了30多個年頭，但他傳奇的一生仍為世人所傳頌，甚至被許多人奉為偶像而模仿之，日本便有一名年僅6歲的小男孩，從小以李小龍為學習目標，如今拳腳功夫甚至外貌震驚眾人，說他根本是李小龍投胎轉世！

近來網路上瘋傳一段影片及數張照片，影像中一名小男孩做出連串敏捷凌厲且勁道十足的武打動作，不輸現役好萊塢武打紅星，他是來自日本的Ryusei(隆成)，年僅6歲，雖個頭還小，但卻擁有筋肉人的身材6塊腹肌與大片胸背肌上青筋噴發，讓人驚訝不已，且不少人覺得小隆的眉眼，還真跟李小龍有幾分神似。

據悉，小隆的父母讓他從小開始鍛鍊身體並學習武術，父親親自陪著他拉筋、打拳，才6歲的他已經展現出不輸武術家的高深功力，不僅拳腳生風，且動作與動作之間迅速流暢，他甚至能跟著李小龍的電影，同步做出相同的動作，網友也說看小隆練習的短片看到都呆住了，彷彿見到一個武打明星正冉冉升起，忍不住感嘆：「該不會是李小龍投胎的吧？」。

(中時電子報)