空軍清泉崗基地營內查獲疑似毒品 全體官兵尿檢清查

空軍說明清泉崗基地營內查獲疑似毒品。（呂昭隆攝）

空軍司令部今（21）日表示，本屬空軍清泉崗基地於昨（20）日上午主官執行巡場時，發現數小包疑似毒品的白色不明粉末及吸食器乙支，該基地即主動通報台中憲兵隊進行調查及協助化驗，並對基地全體官兵實施尿液篩檢，刻正持續進行篩檢中；另不明粉末經憲兵隊初步化驗結果疑似為安非他命及愷他命等二種毒品，全部證物已送憲兵刑鑑中心進行化驗，本部全力配合偵辦。

空軍司令部進一步表示，本部已編成專案小組，前往該基地協助查察毒品來源，為貫徹反毒決心，由聯隊長率基地各級主官優先實施尿液篩檢，並秉持「勿枉勿縱」原則，全面清查可疑事證，依法嚴辦；另本部已通令全軍各單位強化營門管制，嚴格人車查驗及反毒宣教，確維部隊純淨。

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(中時)