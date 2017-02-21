禽流感肆虐 法鵝肝醬產區擴大撲殺鴨子

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法國農業部長勒佛勒今天說，為防制禽流感H5N8疫情擴散，法國將進一步撲殺60萬隻鴨子。最新撲殺行動是在西南地區朗德（Landes），大多數鵝肝醬生產農家位在這裡。

勒佛勒（Stephane Le Foll）告訴France Bleu地方電台說：「我們已在這個地區東邊撲殺許多鴨子，我們知道還有一個區必須採取全面撲殺鴨子行動。」

路透社報導，法國和匈牙利是受高病原性H5N8病毒衝擊最嚴重的國家，此禽流感病毒過去3個月在歐洲和中東國家擴散。

法國1月展開大規模撲殺，試圖抑制禽流感病毒擴散，並在1個月前說，疫情已減緩，將下修預防性撲殺。不過，受感染農場仍持續增加。

鵝肝醬生產者估計法國已因禽流感撲殺超過320萬隻家禽，預估在政府擴大撲殺下，數目將上升至340萬隻。（譯者：中央社羅苑韶）1060221

(中央社)