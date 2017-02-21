大馬警方：金正男家屬尚未要求認領屍體

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南韓媒體引據馬來西亞當地媒體報導，大馬警察廳廳長指出，截至目前為止，尚無人要求認領金正男的屍體。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，大馬警察廳廳長稱，為保護金正男遺屬安全，即使其遺屬為領取屍體入境馬來西亞，也不會將此對外公布。

大馬警察廳廳長說，警方將為金正男遺屬提供保護措施，將遺屬帶到安放金正男屍體的吉隆玻綜合醫院，經確認後採集遺屬DNA樣本。完成上述程序，屍體若被證實是金正男無誤，警方將把屍體交給遺屬，並通知北韓大使館。

坊間傳聞金正男長子金韓松為領取父親遺體已抵達馬來西亞，備受矚目。

但據傳金韓松所搭乘航班的乘客名單中沒有他的名字，也無媒體報導有人看到金韓松，因此他是否入境馬來西亞引發爭議。1060221

(中央社)