朱立倫：向國發會報告擴大公共建設

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新北市長朱立倫（右）21日參加民進黨市議會黨團新任幹事長賴秋媚（左起）、書記長鍾宏仁交接，表示將向國家發展委員會報告擴大公共建設方案。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年2月21日

新北市長朱立倫今天表示，今年市政包括推動長照2.0、興建管理社會住宅，向國家發展委員會報告擴大公共建設方案，說明軌道運輸建設、公路建設、水利建設等。

新北市議會民主進步黨團新任總召集人林秀惠、副總召廖本煙、幹事長賴秋媚、書記長鍾宏仁，今天交接。林秀惠從卸任總召張瑞山手中，接下印信後表示，將帶領黨團成員，一同強化監督市政及預算的力道，期望朱立倫更用心努力。

朱立倫參加典禮時致詞，期待未來一年，共同推動市政，一起為市民服務。長照2.0過去在議會支持，長期推行公共托老中心、銀髮俱樂部、老人共餐等，讓整體長照和托老體系更完善。

朱立倫說，配合中央政策興建社會住宅，也希望議會這次會期盡快通過社會住宅管理的行政法人法案，讓社會住宅住戶獲得妥善照顧。

朱立倫表示，市府將向國發會報告擴大公共建設方案，說明軌道運輸、公路、社會住宅、水利建設。

民進黨中央黨部副秘書長李俊毅監交，前行政院長游錫(方方土)到場觀禮。卸任的張瑞山認為，市政仍有許多問題需要解決，包括公共托育、捷運工程延宕及工安問題，希望市府能重視解決。1060221

(中央社)