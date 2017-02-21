朱立倫：向國發會報告擴大公共建設
新北市長朱立倫今天表示，今年市政包括推動長照2.0、興建管理社會住宅，向國家發展委員會報告擴大公共建設方案，說明軌道運輸建設、公路建設、水利建設等。
新北市議會民主進步黨團新任總召集人林秀惠、副總召廖本煙、幹事長賴秋媚、書記長鍾宏仁，今天交接。林秀惠從卸任總召張瑞山手中，接下印信後表示，將帶領黨團成員，一同強化監督市政及預算的力道，期望朱立倫更用心努力。
朱立倫參加典禮時致詞，期待未來一年，共同推動市政，一起為市民服務。長照2.0過去在議會支持，長期推行公共托老中心、銀髮俱樂部、老人共餐等，讓整體長照和托老體系更完善。
朱立倫說，配合中央政策興建社會住宅，也希望議會這次會期盡快通過社會住宅管理的行政法人法案，讓社會住宅住戶獲得妥善照顧。
朱立倫表示，市府將向國發會報告擴大公共建設方案，說明軌道運輸、公路、社會住宅、水利建設。
民進黨中央黨部副秘書長李俊毅監交，前行政院長游錫(方方土)到場觀禮。卸任的張瑞山認為，市政仍有許多問題需要解決，包括公共托育、捷運工程延宕及工安問題，希望市府能重視解決。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。