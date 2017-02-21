法蒂瑪聖母像 26日屏東萬金遊行

今年是法蒂瑪聖母顯現100週年，教宗方濟各祝聖的聖母像26日晚上將到屏東萬金聖母聖殿所在的萬金地區遊行，遊行路線和聖殿聖母扛轎遊行路線（圖）一樣。（萬金聖母聖殿提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月21日

(中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）今年是法蒂瑪聖母顯現100週年，教宗方濟各今年祝聖6尊聖母像在全球6大洲巡迴，26日晚上7時將到屏東萬金聖母聖殿所在的萬金地區遊行，讓信徒和民眾感受恩典。

萬金聖母聖殿秘書潘世華表示，法蒂瑪聖母像26日晚遊行的路線與每年12月在萬金聖母聖殿舉辦的主堡堂慶、聖母扛轎遊行的路線一樣，由於上週來台後，已在台北、台中和高雄教區遊行過，在萬金遊行參與的信徒以屏東地區的信徒為主，估計將約有2000名信徒參與。

聖母聖殿神父表示，今年5月13日是法蒂瑪聖母顯像100週年，鄰近萬金聖母聖殿的赤山道理廳也是信奉法蒂瑪聖母，將從5月11日至13日舉行「3日慶典」，歡迎民眾參加。1060221

(中央社)