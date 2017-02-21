菲總統府聲稱獲悉推翻杜特蒂陰謀醞釀中

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菲律賓總統府馬拉坎南宮今天聲稱，有陰謀分子正在醞釀推翻總統杜特蒂。但軍方表示，沒有監控到任何相關跡象，並稱將會捍衛政府。

菲律賓總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天在記者會上說，推翻杜特蒂的大陰謀將於週末群眾集會啟動。這一天是第1次人民力量革命第31週年紀念日。

安達那說，「有特定團體處心積慮在乙沙（EDSA）大道籌備群眾集會。」

菲國已有至少2次透過群眾集會而推翻總統，地點都是在乙沙大道：1986年的第1次人民力量革命，推翻馬可仕政權；2001年的第2次人民力量革命，總統艾斯特拉達倒台後入獄。

隨後的雅羅育總統也驚險地挺過多次群眾示威及軍事政變。

杜特蒂的政敵、目前身陷販毒指控的前司法部長德利馬（Leila de Lima），在得知自己有可能於近日內被捕後，曾號召民眾「勿再對杜特蒂政府罔顧人權的作風視而不見」，但否認企圖煽動政變。

昨天，一名退休警官也在杜特蒂政敵、參議員特立尼斯（Antonio Trillanes IV）的鼓勵下，出面指證杜特蒂在擔任納卯市長時確實組織行刑隊，並曾下令私下處決可疑犯罪分子。

安達那駁斥此說，並稱這是顛覆陰謀的一部份。

軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）今天表示，情報單位並未監控到企圖顛覆政府的動態，「但如果有，菲律賓武裝部隊誓言捍衛政府與其領導人，鎮壓企圖推翻政府的勢力。」1060221

(中央社)