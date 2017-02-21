鄉長任內貪污被判10年 李清福入監
前民進黨中常委、高雄農田水利會會長李清福，1994年擔任高雄縣橋頭鄉長任內辦理小型工程案，收受回扣，纏訟18年被判有期徒刑10年、褫奪公權8年確定，今天下午到案入監執行。
李清福1994年擔任橋頭鄉長期間，夥同下屬官商勾結，先將鄉公所發包工程都切割成新台幣200萬元以下金額，藉以逃避採購案招標公告規定，然後再利用鄉長職權將300多件小型工程案發包給特定的廠商，向廠商收取回扣。
全案纏訟18年，李清福日前被依貪污罪判刑10年，褫奪公權8年，犯罪所得新台幣873萬2000元沒收定讞。
高雄地檢署1月18日接獲判決通知後，即分案指派檢察官辦理李清福執行程序，並啟動防逃機制。檢察官先後於106年2月2日、2月20日至岡山分局甲圍派出所訊問李清福，並當庭諭知防逃措施，命李清福每天3次定時至甲圍所簽到。警調單位也配合掌握李清福行蹤並輪班守候，隨時回報。
雄檢今天下午請警方派員送達執行傳票，李清福隨後在員警陪同前來報到，經檢察官訊問後，送至高雄監獄並完成入監手續。
此外，李清福犯罪所得873萬2000元也已於2月6日由檢察官簽發執行命令，自其名下帳戶轉入國庫沒收。1060221
(中央社)
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