鄭文燦主持警職聯合交接勉續努力

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桃園市重要警職人員聯合交接典禮，桃園市長鄭文燦除了肯定他們的表現，也期勉警察同仁繼續努力，維護治安、順暢交通。

鄭文燦今天在市府警察局大禮堂主持「桃園市政府警察局平鎮分局、楊梅分局、龜山分局、蘆竹分局卸新任分局長暨刑事警察大隊、交通警察大隊卸新任大隊長聯合交接典禮」。

鄭文燦表示，為提升桃園治安，經內政部警政署通盤檢討，奉內政部核定後，市府警察局進行重要警職人員異動，而今天交接的卸新任分局長、大隊長，任內表現深受地方信賴，執行公權力也受到肯定，期勉警察同仁繼續努力，維護治安及順暢交通。

鄭文燦在典禮中宣布警職人員異動，包括原任龜山分局長張維鎮調任平鎮分局長、原任交通警察大隊長翁群能調任楊梅分局長、原任蘆竹分局長蔡鴻義調任龜山分局長、原任高雄市政府警察局小港分局長楊台興調任蘆竹分局長、原任內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊長蕭欽杰調任刑事警察大隊長、原任警察局公共關係室主任李建民調任交通警察大隊長、原任南投縣政府警察局長魏慶賢調任督察長。

鄭文燦說，警察屬於「危勞工作」，既危險、勞累，也承擔多方壓力，尤其桃園市警察局編制5714人、預算員額4032人，實際人數則為3727人，警民比是1比603，在六都中負擔最沉重，但警察表現絲毫不遜色。

他指出，市府會照顧警察同仁，作警察後盾，維護警方執法尊嚴，包括今年編列2億3000萬元的警察勤務繁重加給，也編列1億7000多萬元支持桃園市義警、民防、守望相助隊、義交、志工大隊等協勤民力1萬3000多人，讓警民一家共同維護治安，讓市民生活更安定，桃園發展更有保障。 1060221

(中央社)