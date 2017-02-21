陸今年來H7N9死亡人數 增至87人

中國大陸國家衛生和計劃生育委員會統計，今年從元旦到2月12日，中國大陸全國因感染H7N9流感病毒而死亡者，累計已達87人。

人民日報報導，除今年來已有87人死亡，廣東省H7N9感染的病例中，19日更發現病毒變異株。

衛生計生委日前表示，H7N9在中國大陸的病例，多數發生在長三角和珠三角地區。而接觸被感染的禽鳥或暴露在活禽市場，是人類感染的重要危險因素。但現有證據顯示，H7N9病毒還無法在人群間大規模傳播。

針對H7N9疫情擴大，疫情相對明顯的廣州市已下令，禽類批發市場和農貿肉菜市場禽類交易區自16日起休市13天，禁止一切活禽、光禽（宰殺去毛後未切割的活禽）交易。1060221

(中央社)