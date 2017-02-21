至少3年 壹拾壹體育播桃猿主場比賽

壹拾壹體育網（ELEVEN SPORTS）與中職桃猿隊今天共同宣布，簽下最少3年的合約，未來將有ELEVEN SPORTS轉播桃猿的主場賽事。

中華職棒Lamigo桃猿隊的領隊劉玠廷今天出席英商壹拾壹體育網（ELEVEN SPORTS NETWORK）電視開播記者會，雙方共同宣布，未來桃猿主場賽事的轉播將交給ELEVEN SPORTS。

雙方雖不願針對合約細節著墨，但ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲透露，雙方簽訂的合約，是至少3年的「複數年合約」。

康小玲也說，雖然有了新的合作，但包括麥卡貝、Lamigo TV等都不會停擺，ELEVEN SPORTS希望在盡量不改變球迷原本習慣的情況下，繼續擴大為球迷服務的可能。

至於桃猿和福斯（FOX）的合約問題，劉玠廷表示已經交由司法依法辦理，但可以確定的是，桃猿和FOX的合作確定已經結束，2017年可以自由和ELEVEN SPORTS合作。1060221

(中央社)