龍井多元照顧服務中心開幕

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為照顧龍井區的失能、失智長輩，龍井多元照顧服務中心在台中市長林佳龍主持揭牌儀式下，正式開幕。林佳龍表示，服務中心提供多元性、客製化服務，讓長輩「笑瞇瞇，呷百二」。

台中市社會局補助財團法人全成社會福利基金會在龍井區成立多元照顧服務中心，今天以家有喜事方式舉辦開幕典禮，林佳龍、社會局長呂建德及基金會董事長聶玉美，市議員吳瓊華、劉淑蘭等共同揭幕。

林佳龍表示，因應長照2.0上路，屬於小規模多機能的多元照顧中心是創新服務，不只以人本為中心，更整合日間照顧、居家服務、臨時住宿、餐飲及沐浴等多元服務，民眾可以依需求申請客制化服務，再也無需因為長輩有不同需求而頻繁變換服務單位，勞累奔波。

龍井多元照顧中心籌備2年始得啟用，是台中市第19家日間照顧服務中心，也是海線第一家多元照顧中心，經市府核准日間照顧同一時段最高可收托30名長者，結合居家服務、喘息服務最高可收托40名長者，目前已有3名長者向中心登記服務。

呂建德表示，目前台中市已於2家日照中心推展小規模多機能服務，龍井是海線第一家，設備完善，服務團隊具備專業技能，海線長輩有福氣。

呂建德指出，未來，社會局將致力於推廣多元照顧服務中心，並鼓勵各日間照顧中心轉型為小規模多機能，讓全市更多老人及家庭照顧者受惠。1060221

(中央社)