台北力推參與式預算 義專家讚內湖紫星農園案例
參與式預算是台北市長柯文哲推動的重要政策之一，世界銀行（World Bank）在歐亞推動參與式預算時重要諮詢專家、義大利托斯卡尼區自治協會共同主席喬凡尼．阿列格提（Giovanni Allegretti）來台參加「參與式預算在台灣：國內與國際的對話」研討會，民政局安排實地走訪內湖紫星里都會農園計畫，喬凡尼．阿列格提對里民自發組成團隊共同栽植作物，盛讚是成功案例。
內湖區紫星農園位於星雲街42-1號旁，認養人團長同時也是里長謝萬春積極投入105年參與式預算活動，經去年5月28日及6月24日2次住民大會後，獲得內湖區民眾認同，並在8月26日提案審議小組會議中由專家學者及審議員代表評定為第1序位，紫星農園計畫展開。
謝萬春表示，該農園結合市長柯文哲「田園城市｣及「參與市預算｣的精神，由在地民眾參與，多次的工作坊討論下決定了空間的整體配置、作物種類、農園名稱，並透過成立認養人團隊監督施工、播種、綠美化及成果行銷等活動，但農園旁的空地後半段，仍未規畫整理。目前主政機關為產業發展局，預定於今年3月完成規畫設計，6月完成建置。
Giovanni Allegretti表示，田園設施在國外有類似案例，但能找出一塊空地，從無到有打造為紫星農園，並招募自發性的社區居民組成自願性認養人團隊來經營，共同實現社區理念，與國外經驗相比，也算是相當難能可貴。
內湖區長林秉宗表示，各區里民都可以多留意生活圈的公共空間，藉由參與式預算發揮創意，就可能改造住家周邊環境，紫星農園不但提供居民參與公共政策的平台，同時更是里民平日交誼互動的最佳場域。
(中時)
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