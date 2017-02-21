高雄警送麵包、熱飲果腹 街友熱淚盈眶

寒風夜晚，員警送上熱食，令在外流浪的董男（左）感動的熱淚盈眶 。（呂素麗翻攝）

高雄市59歲董姓男子穿著1件老舊外套，於深 夜11點，孤身蜷縮在寒風蕭瑟的公園涼亭椅上；左營分局文自派出所巡佐郭秋男及警員張鎮昌執行巡邏勤務經過看到，立即趨前關懷，警方怕董男有失溫情形，立即買來麵包及熱飲給他果腹，並帶往巡邏車上避寒，還將董男護送到住在附近的胞妹家安頓，令董男感動的熱淚盈眶。

警方發現董男獨坐公園涼亭角落，如此低溫下又無溫暖遮蔽的空曠處，非常容易發生失溫情況，立即詢問關心並檢視他身體狀況。

董男低調的表示，自己的胞妹就住在附近，他的戶籍也在妹妹家，但不願失業的自己成為妹妹的累贅，自己也不願意去收容所，所以才會流浪在外，四處以公園涼亭為家。

警方擔心董男寒夜冷冬在外流浪會有生命危險，護送董男至他胞妹住處，將他安頓後，才放心離開，繼續巡邏勤務。

(中時)