夏都也有郵政代辦所囉！ 路程少9公里

夏都沙灘酒店21日成立郵政代辦所，為民眾提供代售郵票及代收郵件包裹的服務，同時也幫觀光客郵寄明信片。(謝佳潾攝)

夏都沙灘酒店21日成立郵政代辦所，為民眾提供代售郵票及代收郵件包裹的服務，同時也幫觀光客郵寄明信片。(謝佳潾攝)

夏都沙灘酒店21日成立郵政代辦所，為民眾提供代售郵票及代收郵件包裹的服務，同時也幫觀光客郵寄明信片。(謝佳潾攝)

位在全國最南端的墾丁郵局，去年底因屋況有漏水問題暫時吹熄燈號，遷移到9.4公里外的恆春郵局合署辦公，居民及遊客需花上10分鐘以上車程才能享有服務，屏東郵局為此於21日在夏都沙灘酒店成立代辦所，替民眾省下9公里路程。

屏東郵局表示，中華郵政早於2002、2003年即在凱撒及福華飯店成立郵政代辦所，但距離人潮眾多的墾丁大街仍有1公里路程，加上去年墾丁郵局暫時歇業後，確實對居民及遊客造成用郵不便，因此幾經考量下決定在距離墾丁郵局僅400公尺的夏都飯店再設下1個代辦所。

局長尤素珍說，夏都是墾丁第3個郵政代辦所，也是全屏東第21個代辦所，而開幕當天恰巧又是21日，相當值得紀念，但最重要的還是要盡到為民服務的職責，夏都代辦所將為民眾提供代售郵票及代收郵件包裹的服務，同時也幫觀光客郵寄明信片。

今天吸引不少集郵愛好者前來收集「首日戳」，屏東郵局提供恆春風情6款明信片，讓前來用郵的民眾免費挑選1款明信片，總共有100份，送完為止。

(中時)