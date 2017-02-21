國防部長馮世寬下指令 專案查清泉崗毒品

國防部傍晚發新聞稿，說明清查清泉崗毒品。圖為發言人陳中吉。（呂昭隆攝）

針對「空軍清泉崗基地內發現疑似毒品的白色不明粉末及吸食器乙支」乙情，國防部今（21）日鄭重表示，部長馮世寬知悉上情後至表重視，已要求總督察長室會同軍醫、法律等相關部門編成專案小組進行調查，盡速釐清案情。經查辦如有涉案違法人員，無論官階高低，一律依法偵辦，嚴懲不貸，以示反毒決心。

國防部指出，本案係於20日由空軍清泉崗基地內幹部執行機場巡查任務時發現，即主動移由台中憲兵隊查扣及進行後續調查，並已報請台中市地方法院檢察署檢察官指揮偵辦，本部已要求空軍司令部全力配合調查。

國防部進一步指出，本部已要求空軍清泉崗基地內全體官兵進行尿液篩檢，以掌握官兵是否有吸食毒品行為；並秉持「毋枉毋縱」原則，全面清查可疑事證，務必盡速找出破壞單位健康與團結的不肖人員，依法進行偵辦。

國防部強調，毒品戕害官兵身心與斲傷戰力甚鉅，故對於毒品查緝與防制亦不遺餘力，以堅實國軍戰力。本部業已要求國軍各單位強化營門管制，並嚴格進行人車查驗及反毒宣教，從「拒毒」、「緝毒」等多種管道相互配合，期使官兵建立正確觀念，維護部隊純淨，鞏固國軍整體戰力。

(中時)