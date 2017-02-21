國防部長馮世寬下指令 專案查清泉崗毒品
針對「空軍清泉崗基地內發現疑似毒品的白色不明粉末及吸食器乙支」乙情，國防部今（21）日鄭重表示，部長馮世寬知悉上情後至表重視，已要求總督察長室會同軍醫、法律等相關部門編成專案小組進行調查，盡速釐清案情。經查辦如有涉案違法人員，無論官階高低，一律依法偵辦，嚴懲不貸，以示反毒決心。
國防部指出，本案係於20日由空軍清泉崗基地內幹部執行機場巡查任務時發現，即主動移由台中憲兵隊查扣及進行後續調查，並已報請台中市地方法院檢察署檢察官指揮偵辦，本部已要求空軍司令部全力配合調查。
國防部進一步指出，本部已要求空軍清泉崗基地內全體官兵進行尿液篩檢，以掌握官兵是否有吸食毒品行為；並秉持「毋枉毋縱」原則，全面清查可疑事證，務必盡速找出破壞單位健康與團結的不肖人員，依法進行偵辦。
國防部強調，毒品戕害官兵身心與斲傷戰力甚鉅，故對於毒品查緝與防制亦不遺餘力，以堅實國軍戰力。本部業已要求國軍各單位強化營門管制，並嚴格進行人車查驗及反毒宣教，從「拒毒」、「緝毒」等多種管道相互配合，期使官兵建立正確觀念，維護部隊純淨，鞏固國軍整體戰力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。