黃駿豪原生創作個展 3月內湖公民會館展出

內湖公民會館特別展出原生創作家黃駿豪先生20餘幅壓克力彩作品（奔放系列、寫意風景系列、禪風系列），展期從3月1日至3月18日，3月1日（星期三）上午10時舉行開幕茶會，同時為傳遞原生藝術的無限可能，特於3月5日（星期日）下午2時邀請黃駿豪先生現場即興創作，體現他在原生藝術視界裡，真情摯意與樸拙奔放的人生滋味。

1970年出生於台北的黃駿豪，從小是個讓大人頭疼的野孩子，因家境困頓，創作只能是個遙不可及的夢想；出社會後從事過各種勞力階級工作，從水泥學徒到師父，從送冰塊司機到打掃房子清潔員，那段最基層的庶民生活經歷，卻沒有因此消磨掉他對創作的初心，更在一次偶然的機會下受到當代知名藝術家前輩的欣賞與激勵，鼓勵他不要放棄創作；2014年他開始以義賣自己的畫作幫助國內外偏鄉的孩子與孤兒，以實質行動支持他們也能和自己一樣勇於築夢。

內湖區長林秉宗表示，希望內湖公民會館成為一個「實現夢想」的起點，邀請喜愛藝術的朋友駐足靜心賞畫，支持原生藝術在百年古蹟築夢發芽。

(中時)