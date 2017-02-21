一日遊行程下架 墾丁旅遊業：影響不大
交通部觀光局針對蝶戀花賞櫻團遊覽車翻車事件，欲對旅行業者制定一日遊相關規範，當中提及墾丁一日遊行程應下架，對此墾丁旅遊業者表示「影響不大」，而遊覽車業者則表示規範再多也有漏洞，每次出事的都是不受規範的業者。
恆春半島產業聯盟總幹事吳炫東說，來墾丁一日遊的旅客以自由行居多，且多以台南、高雄及屏東的遊客居多，路程幾乎都沒超過300公里，而會跟旅行社的佔不到1成，且少有業者會推出此行程，所以新政策對墾丁旅遊業的衝擊並不大。
「政府不應因噎廢食。」他強調，若考量到路況及行程，到墾丁一日遊其實不會對司機或遊客造成太大負擔，政府應該要考量到實際面，不能因1次的翻車事件而以偏概全，更不要把1日遊當成猛獸般防範。
他指出，若墾丁1日遊受限制，只有餐飲業者受到較大的影響，畢竟1日遊不過夜、只用餐。但餐飲業者則表示，影響也不大，因為與旅行社1日遊的合作機會相當少，佔合作案僅1、2成，絲毫一點影響也沒有，所以不擔心1日遊新政策帶來衝擊。
相對於旅遊業，遊覽業者則提出不同看法。屏東客運董事長郭子義說，新政策的出發點是為了保障司機及遊客的安全，但靠行車及白牌車的問題沒解決也是於事無補，因為規範再多還是只有會守法的業者會遵守，而出事的往往都是不守法、鑽漏洞的不肖業者。
(中時)
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