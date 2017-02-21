高雄市勞工局挺企業 放寬托兒補助
高雄長庚醫院附設幼兒園，成立30載，提供員工子女優質教育、低廉學費，每年招生幾乎搶破頭，更連續5年獲得高雄市托兒設施補助。今日勞工局長鄭素玲率隊拜訪，同時宣布今年將放寬托兒措施補助範圍，預計3月起開放受理。
鄭素玲本身是職業婦女，孩子才1歲大，相當關注女性勞動權益及促進性別平權議題。她表示，今年2月7日高市府修正「高雄市雇主提供哺集乳室托兒設施及措施補助辦法」，並放寬幼兒措施補助範圍，首度將雇主設置哺乳室納入補助項目，最高補助1萬元。
勞動條件科長羅永新指出，雇主提供津貼，原本以特約幼兒園為主，今年度放寬為合法托兒機構，同時「保母」也首度納入補助項目，全國僅有高雄市如此。去年度有14家企業獲52萬托兒補助，今年加碼至72萬元。
高雄長庚堪稱幸福企業，員工子女有優先抽籤權，進入高長附設幼兒園就讀。園長陳美秀表示，每每開放招生幾乎爆滿，但為讓小朋友受到妥善照顧，並未全額招滿，托兒、托嬰時間大抵能配合員工家長上下班，甚至周六也有托育服務。
高長員工眷屬林啟昌笑說，在高長營造的優質環境下，不知不覺生了3個小朋友，接連到附設幼兒園就讀。營養師廖嘉音說，長庚幼兒園費用較鄰近園所低廉，更不用擔心孩子遭虐，能安心上班工作。
(中時)
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