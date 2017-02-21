蝶戀花2遊覽車驚現泰山維修廠 車牌今遭扣押

周比蒼旗下的元友通運遊覽車及蝶戀花遊覽車，日前送至泰山的維修廠進行維修，今天中午車牌遭到查扣。（譚宇哲攝）

周比蒼旗下的元友通運遊覽車及蝶戀花遊覽車，日前送至泰山的維修廠進行維修，今天中午車牌遭到查扣。（譚宇哲攝）

蝶戀花旅行社遊覽車國道翻車釀33死，今天下午傳出創辦人周比蒼低調前往泰山一處大客車維修廠，要處置旗下遊覽車，讓外界懷疑是否是要轉移旗下資產，維修廠員工表示，周比蒼是為了結清之前的車輛維修款而來，廠內2輛旗下遊覽車車牌也於中午遭檢方扣押。

維修廠員工表示，周比蒼旗下的一部元友通運遊覽車及蝶戀花遊覽車，是在國道翻車事故前便送至場內進行維修，翻車事件發生後便收到國道警方、監理站等單位通知停止任何處置。

維修廠員工也說，今天中午疑似是檢察官率同監理站人員抵達維修廠，拔下2車車牌後離開，周比蒼也到場協調未結清的維修餘款，隨後便低調離開，目前不便透露款項金額。

由於周比蒼日前強調會散盡家產負責，自爆名下資產已全被假扣押，但外傳周比蒼旗下還有其他7輛遊覽車，目前靠行在其他通運公司，恐遭轉移他處，如今旗下2遊覽車驚傳停放泰山的維修廠，引起外界關注。

(中時)