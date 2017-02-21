俄米格集團將設計輕型匿蹤戰機 取代米格29
「下個大未來」(Next Big Future)報導，俄羅斯的米格集團(RSK-MiG)也要投入第5代匿蹤戰鬥機的研發，是一種輕型小尺寸的輔助戰機，以取代現役的米格29和米格35系列戰鬥機。
米格集團最近才剛正式推出他們的米格35，雖然官方宣稱米格35運動性能靈活，甲蟲雷達可追蹤30個目標，近戰纏鬥上可以勝過F-35。但是內行人明白，米格35沒有匿蹤外型，也沒有試著減少雷達回波，甲蟲雷達也並非主動陣列式(AESA)，充其量升級型的米格29，只能算是過渡角色，完全不能與第5代匿蹤戰鬥機相比，大陸軍事觀察家甚至直接批評「米格35並不先進」。
米格集團也深知自己的弱點，因此提出「輕型多功能前線戰機」(Light Multi-Function Frontal Aircraft,LMFS)計畫，也就是輕型的第5代匿蹤戰鬥機。目前認為，米格集團的新輕型戰機可能在尺寸上類似米格29，空載大約15噸，滿載約25頓。
假如LMFS戰機採用雙引擎設計，那麼克利莫夫公司(Klimov)正在研VK-10M的渦輪風扇引擎，這是米格29戰機所使用的RD-33系列的高級衍生品，最大後燃推力應有10噸，發動機整體性能應該有美製通用動力F414的水準。
蘇霍伊的T-50是俄國唯一的第5代匿蹤戰鬥機計畫，如果它完成研發，而且使用的AL41改良型引擎性能良好，那麼LMFS也可能改用單引擎設計，AL41的後燃推力號稱達到18噸。
至於LMFS的外型，可能就是「拍扁的米格-29」。匿蹤飛機為了減少反射截面，無一例外的將飛機設計的較平扁，而且都用V型垂直尾翼。一如F-22像是「拍扁的F-15」、T-50像是「拍扁的蘇愷27」，那麼米格集團所設計的LMFS就應該會像「拍扁的米格-29」。
(中時電子報)
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