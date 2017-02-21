90歲還在念書 老將軍考上研究所榜首

宜蘭佛光大學傳播系碩士班日前開學，今年以第一名成績考取的學生葉信康已高齡90歲，過去還曾是國軍少將指揮官，成為學習永無止境的好榜樣。

佛光大學今天說，葉信康去年在桃園中壢學分班上課時，都親自開車到車站接送老師，並幫同學開啟教室，準備上課。今年，他以第一名成績考上傳播系碩士班，並提前在日前入學。

校方表示，民國17年出生的葉信康，浙江臨海人，民國35年起從軍。民國74年，他於國防部統一通信指揮部以少將指揮官身分退休。葉信康平時好學不倦，過去為了彌補文職學歷，他花了17年的時間，修讀空中大學4個學系畢業。

佛光大學校長楊朝祥說，葉信康成為佛光大學的正式學生，不只是「活到老、學到老」的例證，更可以啟發佛光大學的師生，學習永不嫌遲，學習永無止境。

「做什麼，就要像什麼」葉信康說，現在他的身分就是學生，會很珍惜這次機會，好好學習。1060221

(中央社)