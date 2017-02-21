大學生探索古樓遺址不慎迷路 警散發父愛相助

9名成大生在來義鄉迷途，幸獲來義所警員湯主恩協助，順利完成任務安全下山。(謝佳潾翻攝)

成功大學9名學生日前為完成校內作業，特地花3天時間進到來義鄉探索古樓遺址，不料因不熟路況大迷路，一行人深怕就此困在山上回不了家，直到見到來義所大招牌才放下心，並直奔派出所尋求協助，警員湯主恩見狀後趕緊備餐招呼受驚嚇的大學生。

湯員見這些大學生們站立在寒風中，趕緊請他們入所休息並提供熱飲祛寒，在聊天的過程中，得知這些大學生因不熟來義路況，在來義的街上走著走著就迷路了，所幸有人眼尖認出派出所的袖招，才為同伴解決困擾。

湯員熟知來義山區地形，在他熱心的協助之下，不僅與9名與自己孩子一般大的大學生一起規劃登山路線，還指導他們如何攀登，過程中湯員細心檢視這幾名大學生的裝備是否齊全，並囑咐深山安全須知，並在登山期間與學生用手機保持聯繫掌握行蹤，貼心舉動深獲青年學子讚許。

9名大學生在湯員的協助下，成功完成艱難的作業任務，離去前特地與湯員一起在派出所前合影留念，並感謝警察對他們的協助，並稱「警察叔叔真的好貼心，好有被爸爸疼愛的感覺」。

(中時)