重回老東家 基隆文化局長彭俊亨任國藝會執行長

基隆市政府文化局長彭俊亨受邀回到老東家國家文化藝術基金會擔任執行長，預計三月一日上任。彭俊亨表示，從地方文化官重新回到國藝會，他與文化部、國藝會都有默契，希望將國藝會這個中介組織重新定位，賦予新任務。

彭俊亨表示，針對國藝會條文修法，文化部已經有所準備，希望讓藝文界的補助獎助功能更加完整，「國藝會不只做智庫，推動國際交流等等既有業務，未來也會協助文化部推動文化實驗室，發揮國藝會的積極角色。」

彭俊亨擔任基隆市文化局長其間，增加基隆對於文化的能見度，「這都是跟同仁一起努力的成果。」彭俊亨說，以去年為例，經同仁的努力，累計中央核定計畫數共計18案，累計中央核定金額數達6億3124萬元，也是全國第一。

(中時)