舊物妝點彩繪牆面 板橋大豐里3D街景藝術成景點

板橋大豐里里長張錦堂利用回收舊物妝點舊有彩繪牆面，活潑逗趣的設計，讓里內街道成為拍照打卡的好景點。（王揚傑翻攝）

資源再生利用變藝術地景！新北市板橋區大豐里社區密集，巷弄交錯無公園，里長張錦堂號召志工彩繪牆面逾百公尺，並利用回收舊物妝點舊有彩繪牆面，讓舊彩繪牆從原本的平面進化到2.0版的3D立體系列，不僅深具巧思，也成為拍照打卡的熱門景點。

張錦堂說，里內志工多才多藝，像是長期自費為里內巷弄彩繪的陳姓志工，今年又花了30餘天獨力完成「櫻花綠野」、「漁村風光」、「海底世界」、「天倫同樂」等主題的彩繪牆，長逾1百公尺，新作更強調互動趣味，不僅可以坐在石頭上釣魚、在田野裡放風箏，還有正夯的櫻花季，讓民眾感受視覺的延伸與體驗3D立體互動。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，張錦堂積極推動環境綠化美化不遺餘力，曾獲新北市特優里長表揚，大豐里設有「資源回收委員會」，於每周六舉行「資源回收日」，除多次獲市府環境認證五星肯定，更利用資收獎金關懷弱勢、每月辦理免費老人共餐活動，每次共餐人數逾百人，規模是板橋之最。

(中時)