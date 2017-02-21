華山基金會九如站 帶長輩們手作愛玉
家住屏東九如鄉的80歲許陳阿嬤，因車禍脊椎受傷雙手變形，患有高血壓，無法拿取重物或久站，雖然健康狀況不佳，仍要撿拾資源回收及看顧檸檬園維持生計。華山基金會從民國101年開始提供關懷訪視、物資協助等服務，並鼓勵阿嬤參與活動。
華山基金會九如天使站今日在九如的昌榮關懷據點，舉辦「手作檸檬愛玉‧華山長輩開朗面對人生」感恩茶會，感謝社會大眾平日的支持。許陳阿嬤和其他長者及義工也都參與，分享過去一年的服務成果。
活動中由昌榮氣功社理事長林憲亮，帶領長輩們練習氣功活動筋骨、打通氣血；九如愛玉園也帶長輩們手作檸檬愛玉，不少人都是第一次搓洗愛玉製作成甜品，直呼有趣；完成後大家也一起品嘗辛苦的成果。
華山九如站目前服務50多名長輩，提供長輩免費到宅服務，包括家務整理、原床泡澡、陪同就醫、年節關懷等，也需要社會大眾一同加入「送愛到家－因為有您」計畫，認助長輩常年服務經費每個月1250元，讓服務接續不斷炊。愛心專線：08－7394341轉蔡小姐。
(中時)
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