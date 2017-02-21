布梭尼鋼琴大賽冠軍羅馬諾夫斯基首度訪台
布梭尼鋼琴大賽冠軍，俄國鋼琴家亞歷山大．羅馬諾夫斯基（Alexander Romanovsky ）將首度訪台，與瑞士巴賽爾管弦樂團合作音樂會，演出貝多芬《第一號鋼琴協奏曲》，這也是巴賽爾管弦樂團首度訪台。
羅馬諾夫斯基1984年出生於烏克蘭，11歲出道便與指揮大師史畢瓦科夫及莫斯科室內管弦樂團同台演出，一鳴驚人。15歲獲得波隆那藝術學院給予榮譽院士，在他之前只有羅西尼與莫札特拿到過。17歲他拿到布梭尼鋼琴大賽冠軍，正式步入國際樂壇，成為俄羅斯新生代鋼琴家代表之一，也被譽為是「偉大俄羅斯傳統的真正繼承人」，他在演奏時有一種古典氣質，讓人彷彿回到十八世紀的黃金年代。
從2013年以來，羅馬諾夫斯基一直擔任克萊涅夫國際青年鋼琴家比賽藝術總監。
巴塞爾管弦樂團由瑞士巴賽爾音樂院的優秀音樂家組合而成，1962年由指揮大師沙奇（Paul Sacher）創立，不僅是琉森音樂節固定演出班底，更是世界屈指可數擁有自己音樂節的樂團，錄音作品更屢屢榮獲唱片大獎，其中又以演奏貝多芬第1號交響曲到第7號交響曲最具代表性，樂界常以「最復古迷人的貝多芬」讚譽他們的精彩演出。該團的古樂詮釋也成為樂團招牌。
巴塞爾管弦樂團音樂會將於4月5日演出，地點在台北國家音樂廳。指揮由安東尼尼擔任，曲目包括當代作曲家馬丁耶吉《烏魯克》、貝多芬《第一號鋼琴協奏曲》以及貝多芬《第三號交響曲》。
(中時)
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