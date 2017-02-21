妊娠糖尿病可能合併酮酸中毒 危及胎兒
妊娠糖尿病是一種只發生在孕婦身上的疾病，根據奇美醫學中心新陳代謝科主治醫師李尚育表示，此病發生率雖然只有2至7％，但孕婦如果輕忽未及時求醫，很容易合併酮酸中毒，會危及孕婦與胎兒生命，不可不防。
李尚育表示，日前一位33歲外籍孕婦，到奇美醫學中心新陳代謝科求診，說她第一次懷孕，在婦科也有做過妊娠糖尿病的篩檢，一切都正常，卻在懷孕第36周時，經常覺得口渴，每天都要喝很多水，很嗜睡，較難喚醒，起初以為是感冒。
這位孕婦後來到婦科產待產時，發現喘的情形加劇後，開始意識不清，隨即被轉到奇美醫學中心急救，經李尚青育醫師診斷，發現是典型的糖反尿病合併酮酸中毒，雖經緊急治療，只救回孕婦，最後胎兒卻無法保住生命。
李尚育說，妊娠糖尿病是指懷孕前沒有糖尿病史，但在懷孕時卻出現血糖偏高的情形，主因是孕婦在懷孕過程中，胎盤素所產生的荷爾蒙，讓身體對胰島素的敏感度降低，有2至7％的孕婦會成為妊娠糖尿病患者。
李尚育說，妊娠糖尿病是懷孕過程相當常見的問題，媽媽不必過度驚慌，只要配合婦產科醫師、新陳代謝科醫師及營養師，調整飲食及自我檢測血糖，便可安心迎接小生命的來到。
(中時)
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