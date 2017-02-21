竹田地區徵才活動2／23登場，18家廠商釋出289個職缺。（謝佳潾翻攝）

勞動部潮州就業中心將在2月23日上午9點半至中午12點半，於竹田鄉公所舉辦現場徵才活動，屆時有18家廠商、釋出289個職缺，其中，統聯汽車客運公司釋出的駕駛員職缺，薪水最高6萬5千元、屏安醫院釋出的病房護理人員薪水最高3萬8千元，歡迎民眾到場應徵。

這場徵才活動職類多元，包括製造業的國巨公司釋出作業員、夜班品檢人員、輪班技術員等，薪水最高都超過3萬5千元；樂聯工業公司則釋出物料資材管理主管、品管儲備幹部等主管職缺；南部化成公司釋出機台操作員、作業員等職缺。老人居家服務業的財團法人弘道老人福利基金會釋出照顧秘書職缺。食品業的強匠冷凍食品公司釋出生鮮作業員工作。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，廠商還包括嘉一香食品公司釋出品管人員、堆高機操作人員等職缺，另外，距離竹田地區30公里以上的用人單位，包括桃園中壢區的金像電子公司、屏東縣恆春鎮的凱撒大飯店公司、美棧事業公司、福容大飯店墾丁分公司等。楊主任表示，為舒緩特定行業缺工、鼓勵失業勞工到外地就業、儘速重回勞動市場以解決區域性缺工問題，中心將視求職民眾的個別狀況，評估可否申請勞動部開辦的「缺工就業獎勵」或「跨域就業津貼」。詳情可洽潮州就業中心。

(中時)