竹田地區徵才活動2／23登場 18家廠商釋出289個職缺
勞動部潮州就業中心將在2月23日上午9點半至中午12點半，於竹田鄉公所舉辦現場徵才活動，屆時有18家廠商、釋出289個職缺，其中，統聯汽車客運公司釋出的駕駛員職缺，薪水最高6萬5千元、屏安醫院釋出的病房護理人員薪水最高3萬8千元，歡迎民眾到場應徵。
這場徵才活動職類多元，包括製造業的國巨公司釋出作業員、夜班品檢人員、輪班技術員等，薪水最高都超過3萬5千元；樂聯工業公司則釋出物料資材管理主管、品管儲備幹部等主管職缺；南部化成公司釋出機台操作員、作業員等職缺。老人居家服務業的財團法人弘道老人福利基金會釋出照顧秘書職缺。食品業的強匠冷凍食品公司釋出生鮮作業員工作。
潮州就業中心主任楊采蘭表示，廠商還包括嘉一香食品公司釋出品管人員、堆高機操作人員等職缺，另外，距離竹田地區30公里以上的用人單位，包括桃園中壢區的金像電子公司、屏東縣恆春鎮的凱撒大飯店公司、美棧事業公司、福容大飯店墾丁分公司等。楊主任表示，為舒緩特定行業缺工、鼓勵失業勞工到外地就業、儘速重回勞動市場以解決區域性缺工問題，中心將視求職民眾的個別狀況，評估可否申請勞動部開辦的「缺工就業獎勵」或「跨域就業津貼」。詳情可洽潮州就業中心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。