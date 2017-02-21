泰雅渡假村4天連假破天荒開放 全國民眾可免費入園

泰雅渡假村228連假首度開放免費入園，圖為園區內的步步驚魂天空步道。（楊樹煌攝）

泰雅渡假村的露營區，228連假預先訂營位，還可享受半價特惠。（楊樹煌攝）

泰雅渡假村在228連假推出的泰雅文化祈福祭典原民歌舞。（楊樹煌攝）

在泰雅渡村還可享受戶外泡湯樂的野趣。（楊樹煌攝）

春節結束後，228連續假期又到來，泰雅渡假村今年將首次破天荒的在4天連假中，祭出全台民眾免費入園優惠，讓民眾人園享受遊園、賞天空步道、觀賞賽德克故事館及精彩的原住民歌舞表演，而且園區內的露營區也祭出對折優惠，只要提前預訂營位，就可享受半價特惠。

泰雅渡假村總經理李吉田表示，目前觀光旅遊市場競爭激烈，園區經多方考慮，決定逆向操作，入園免費也成為國內首家主題樂園在旺季連假，25-28日開放給全國民眾免費入園。

李吉田並指出，該渡假村期透過免費入園方式，達到聚眾效果，並提升園區的二次消費，且園區內的泰雅皇宮住宿及露營區皆祭出特別優惠，觀迎全國民眾可藉此機會，前往旅遊，享受悠閒的鄉間戶外泡湯及享受原住民美味之旅。

泰雅渡假村在228連續假期特別規劃有泰雅文化祈福祭典、卡通明星歌舞歡樂秀等……精采節目演出，並增設MALUSU賽德克文化市集，有賽德克獵人教室、原住民美食館、童玩趣味遊戲區、原民藝品區、手工藝DIY區等豐富的攤位及活動，除可品嘗道地的原民美食，更可在獵人教室體驗當獵人的刺激快感及學習手工藝編織的技巧，感受豐富的原民文化之旅。

(中時)