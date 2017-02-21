泰雅渡假村4天連假破天荒開放 全國民眾可免費入園
春節結束後，228連續假期又到來，泰雅渡假村今年將首次破天荒的在4天連假中，祭出全台民眾免費入園優惠，讓民眾人園享受遊園、賞天空步道、觀賞賽德克故事館及精彩的原住民歌舞表演，而且園區內的露營區也祭出對折優惠，只要提前預訂營位，就可享受半價特惠。
泰雅渡假村總經理李吉田表示，目前觀光旅遊市場競爭激烈，園區經多方考慮，決定逆向操作，入園免費也成為國內首家主題樂園在旺季連假，25-28日開放給全國民眾免費入園。
李吉田並指出，該渡假村期透過免費入園方式，達到聚眾效果，並提升園區的二次消費，且園區內的泰雅皇宮住宿及露營區皆祭出特別優惠，觀迎全國民眾可藉此機會，前往旅遊，享受悠閒的鄉間戶外泡湯及享受原住民美味之旅。
泰雅渡假村在228連續假期特別規劃有泰雅文化祈福祭典、卡通明星歌舞歡樂秀等……精采節目演出，並增設MALUSU賽德克文化市集，有賽德克獵人教室、原住民美食館、童玩趣味遊戲區、原民藝品區、手工藝DIY區等豐富的攤位及活動，除可品嘗道地的原民美食，更可在獵人教室體驗當獵人的刺激快感及學習手工藝編織的技巧，感受豐富的原民文化之旅。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。