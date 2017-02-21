美航艦巡南海 陸：反對航行自由損主權
針對美軍派遣卡爾文森號航空母艦戰鬥群在南海巡航，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，陸方反對打著航行自由旗號損害沿海國主權，希望「有關國家」多做有利於維護區域和平穩定的事。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，據官網問答實錄，耿爽回應提問表示，中國大陸已注意到美國海軍卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦戰鬥群18日起在南海定期巡航的相關報導。
耿爽表示，中國大陸一貫尊重各國依國際法在南海享有的航行和飛越自由，但反對有關國家打著「航行和飛越自由」的旗號，威脅和損害沿海國的主權和安全。
他說，「我們希望有關國家多做有利於維護地區和平穩定的事。」
面對媒體追問陸方是否認為這是美方蓄意挑釁，耿爽表示，在中國大陸和東南亞國家協會（ASEAN）成員國共同努力下，南海局勢正趨於穩定，向好的和積極的方向發展。
他說，希望有關國家，「特別是域外國家」能尊重中國大陸和東協國家的努力，維護和鞏固當前出現的良好積極態勢，多做有利於維護南海地區和平穩定的事情。1060221
(中央社)
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