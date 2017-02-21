新北警分局長交接 朱立倫勉戮力治安

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新北市警察局新任分局長、大隊長佈達交接，今天由市長朱立倫主持，他肯定卸任者為治安付出與貢獻，也勉勵新任者戮力以赴，持續推動市民安全的居家生活環境。

朱立倫致詞時表示，感謝卸任幹部對新北市治安及交通的貢獻，期許新任警察分局長、大隊長，持續推動各項警政工作，營造優質居家環境。

新北市警察局表示，配合內政部警政署調整全國各警察機關人事作業，原海山警分局長陳木樹調陞警政署保防組組長，海山分局長由黃勢清接任，土城警分局長由王順益接任。

新北市三峽警分局長張錦成接任，金山分局長由林武宏接任，原保安警察大隊長楊華中，調台南市府玉井警分局長，保安警察大隊長由原市警局後勤科科長李忠萍接任。

另外，警政署督察室主任周威廷，今天調任警政署國道公路警察局局長，卸任局長王隆升任警政署副署長。國道公路警察表示，王隆任內規劃建置、完成「雪山隧道自動化科技執法系統」，同時提升勤務指揮、警政資訊效能及落實警用裝備稽核等工作。

新任國道公路警察局長周威廷，中央警察大學41期、台灣大學政治學研究所碩士畢業，歷任彰化縣警察局局長、警政署警政委員、督察室主任等職務。1060221

(中央社)