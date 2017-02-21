鎖定頂級貴客 琉園品牌旗艦店tittot space下月開幕

由雲邑設計打造的琉園品牌旗艦店tittot space外觀。（琉園提供）

客制化大型琉璃家飾--唐門屏風。（琉園提供）

客制化大型琉璃家飾--瓶安吊飾。（琉園提供）

客制化大型家飾--藻井吊飾。（琉園提供）

鎖定金字塔頂層貴客提供大型琉璃家飾，琉園品牌旗艦店tittot space ，預定3月23日開幕。

琉園執行長王永山表示，「琉璃藝術」在臺灣今天已經不算是陌生的名詞，但大家卻多還是將它當作一種擺飾的藝品，而非真正與生活及空間結合。

在2016年中，琉園曾嘗試推出大件藝術品等級的作品「王者之風」，同時以邀約制邀請TOP VIP參加「premium生活美學私塾」。也因為「王者之風」與邀約制活動受好評，更確定了琉園成立品牌旗艦店的念頭，「tittot space」應運而生。

佔地95坪、2.5層樓的tittot space，邀請由曾獲德國iF、RedDot、日本G Mark獎的的「雲邑設計」進行整體的室內空間規劃。並由tittot琉園設計總監王俊隆為首的設計團隊，透過裝置藝術將琉璃翻轉東方味，打造出台北仁愛路精華地段上的「東方都市園林」。

在硬體上，透過大型琉璃裝置藝術與大型琉璃傢飾，讓琉璃與空間彼此結合與對話，發現琉璃材質的更多可能性。這些琉璃家飾，有別於西方的流動變化，而是採取中軸線、左右對稱的東方建築特色。其中開發可以客製化的琉璃傢飾，以特製(固定)的玻璃單元件做設計組合，或是以不同玻璃技法與各種材質的複合運用，讓生活與藝術有更進一步的契合。

在軟體上，tittot space是一個『藝文空間』、一個開放平台，透過策展、一年40多場的生活講座與邀約制頂級VIP活動，希望能讓tittot琉園的藏家成為琉璃生活的玩家。

(中時)