三創把直播棚搬進商場 逛街也能直擊網紅

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《IN 三創攝定你》檔期活動，於2月16日起，為期一個月舉辦。(三創提供)

三創園區力求突變，為扭轉一般民眾的「科技賣場」印象，以及與隔壁的光華商場作區隔，也開發不少特色活動，最近就把直播棚，整個搬進來！

《IN 三創攝定你》檔期活動，於2月16日起，為期一個月，為結合網路直播，與最新攝影商品體驗的活動，邀請網紅經紀界公司「超人氣娛樂 SUPER MEDIA」，共同打造超人氣網紅直播秀，將網紅直播攝影棚，拉進1F 12立方廣場。

近20組網紅走進三創，帶領消費者們一起體驗最新科技新品、三創餐廳美食，吸引粉絲來直擊網紅魅力。

「超人氣娛樂 SUPER MEDIA」已成功經營眾多台灣超級網紅如「那對夫妻」等，是全台最大培育自媒體人才公司，旗下累積粉絲數超過1,000萬人，台灣觸及用戶達1,000萬。

(時報周刊)