友達、華映廢水零排放 鄭文燦視察

桃園市長鄭文燦(右)21日前往友達視察廢水零排放、全回收系統，並參觀「AUO GreenArk水資源教育館」，了解系統運作方式。(賴佑維攝)

友達、華映2公司2015年底封住排水管，宣示達到廢水全回收、零排放等目標，桃園市長鄭文燦21日前往參訪2公司，他說，目前霄裡溪的水質導電度、氨氮及總磷已下降，更開始出現指標魚種，顯示河川生態已經獲得改善。

環保局長沈志修表示，過去友達、華映公司廢水曾排入霄裡溪，引發新竹縣民、新埔鎮民及環保團體的強烈抗爭，經行政院環境保護署協調，由桃園市及新竹縣組成聯合監督小組，召開8次監督小組會議，共同監督朝向廢水全回收、無製程廢水排放之願景推動

(中時)